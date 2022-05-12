Белорусская экономика находится в стадии структурной трансформации. Об этом заявил 12 мая 2022 года министр экономики Александр Червяков, комментируя развитие экономики за январь-апрель 2022 года.

Министр экономики подчеркнул, что экономика работает стабильно. Правительство в режиме 24 на 7 анализирует ситуацию во всех отраслях и регионах страны. Оперативно рассматриваются проблемные вопросы и принимаются решения. На отдельном контроле – вало- и градообразующие предприятия.

«МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, Моторный завод и другие наши флагманы полностью загружены. Их портфель заказов – не менее 3-4 месяца. Кроме того, свежие данные конъюнктурных опросов, проводимых ежемесячно нашим экономическим институтом, свидетельствуют об изменении динамики в положительную сторону индекса промышленного оптимизма, уровня спроса, загрузки мощностей и выпуска продукции. Это говорит о том, что респонденты позитивно видят ближайшую перспективу своего развития», - сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

При этом он признал, что санкции оказывают влияние на деятельность белорусских предприятий в части перекрытия доступа к рынкам сбыта, поставки отдельных комплектующих, сырья и материалов. Полностью прекращена торговля с Украиной. А это 11% экспорта в прошлом году. Белорусские организации активно работают над переориентацией экспорта на рынки Российской Федерации, Китая и других стран. Выстраиваются новые логистические маршруты.