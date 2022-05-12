|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ - МИНИСТР
09:23 13.05.2022
Белорусская экономика находится в стадии структурной трансформации. Об этом заявил 12 мая 2022 года министр экономики Александр Червяков, комментируя развитие экономики за январь-апрель 2022 года.
Министр экономики подчеркнул, что экономика работает стабильно. Правительство в режиме 24 на 7 анализирует ситуацию во всех отраслях и регионах страны. Оперативно рассматриваются проблемные вопросы и принимаются решения. На отдельном контроле – вало- и градообразующие предприятия.
«МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, Моторный завод и другие наши флагманы полностью загружены. Их портфель заказов – не менее 3-4 месяца. Кроме того, свежие данные конъюнктурных опросов, проводимых ежемесячно нашим экономическим институтом, свидетельствуют об изменении динамики в положительную сторону индекса промышленного оптимизма, уровня спроса, загрузки мощностей и выпуска продукции. Это говорит о том, что респонденты позитивно видят ближайшую перспективу своего развития», - сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
При этом он признал, что санкции оказывают влияние на деятельность белорусских предприятий в части перекрытия доступа к рынкам сбыта, поставки отдельных комплектующих, сырья и материалов. Полностью прекращена торговля с Украиной. А это 11% экспорта в прошлом году. Белорусские организации активно работают над переориентацией экспорта на рынки Российской Федерации, Китая и других стран. Выстраиваются новые логистические маршруты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.05.2022
Курсы в банках
на 13.05.2022
Конвертация в банках
на 13.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте