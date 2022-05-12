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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 4 МЕСЯЦА БЖД УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ ЭКСПОРТНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 1,3 РАЗА


18:35 12.05.2022

По оперативным данным, за январь-апрель 2022 года общий объем экспортных контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге возрос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 50 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, при этом в апреле 2022 года достигнут максимальный объем экспортных перевозок контейнеров, который в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

БЖД совместно с грузоотправителями осуществляется поиск оптимальных решений, прорабатываются логистические схемы по обеспечению доставки грузов на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом.

В целях повышения качества предоставляемых услуг по организации экспортных перевозок грузов с 12 апреля 2022 года открыты дополнительные телефонные линии, график работы которых и контактные телефоны размещены на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги.

С начала работы дополнительных телефонных линий обработано свыше тысячи обращений грузовладельцев по вопросам, связанным с обеспечением доставки грузов железнодорожным транспортом на экспорт, заключено более 200 новых договоров на транспортное обслуживание.

Сегодня услуга по перевозке грузов в контейнерах является наиболее востребованной и конкурентоспособной. Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации продукции на экспорт.
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