ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 17 МАЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

17:52 12.05.2022 Комитет государственного контроля Гомельской области 17 мая 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» на тему «Проблемные вопросы организации и качества торгового обслуживания населения в торговой сети Гомельской области». Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, с 10.00 до 11.00 по телефону 8(0232) 23-83-96 граждане могут сообщить информацию о фактах ненадлежащего торгового облуживания, нарушений санитарных норм и правил, несвоевременного обеспечения объектов торговли социально значимыми товарами, роста цен на основные продукты питания.