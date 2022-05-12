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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 3,8%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 12%
17:48 12.05.2022
Продовольственные товары в Минске в апреле 2022 года подорожали по сравнению с мартом 2022 года на 3,8%, с декабрем 2021 года – на 12%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в апреле составил 19,5%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены увеличились на 15%.
Непродовольственные товары в апреле 2022 года подешевели по сравнению с мартом 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – подорожали на 14,9%. В апреле годовой рост цен составил 22,8%. При этом за январь-апрель текущего года к уровню января-апреля 2021 года цены подскочили на 17,7%.
Цены на услуги в апреле 2022 года снизились по сравнению с мартом на 2,2%, с декабрем 2021 года – выросли на 6,8%. Годовой рост цен на услуги в апреле составил 11%. В январе-апреле 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%.
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