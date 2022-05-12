Продовольственные товары в Минске в апреле 2022 года подорожали по сравнению с мартом 2022 года на 3,8%, с декабрем 2021 года – на 12%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в апреле составил 19,5%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены увеличились на 15%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 года подешевели по сравнению с мартом 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – подорожали на 14,9%. В апреле годовой рост цен составил 22,8%. При этом за январь-апрель текущего года к уровню января-апреля 2021 года цены подскочили на 17,7%.

Цены на услуги в апреле 2022 года снизились по сравнению с мартом на 2,2%, с декабрем 2021 года – выросли на 6,8%. Годовой рост цен на услуги в апреле составил 11%. В январе-апреле 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%.