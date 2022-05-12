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ЭКОНОМИКА РБ


МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛО ДАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2022


17:18 12.05.2022

Министерство образования Беларуси опубликовало даты вступительной кампании в вузы и ссузы в 2022 году.

Как сообщает ведомство, фактически вступительная кампания начнется со 2 мая 2022 г. с момента начала регистрации на централизованное тестирование.

На уровень высшего образования прием документов планируется начать с 18 июля и завершить на бюджете 24 июля, на платной основе – 8 августа.

Внутренние вступительные испытания в вузе продляться с 25 июля по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4 августа и на платной основе 10 августа. При этом для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов установлены отдельные сроки.

Вступительная кампания в 2022 году на уровень среднего специального образования пройдет с 20 июля по 18 августа.

Прием документов на основе общего базового образования будет осуществляться за счет средств бюджета – с 20 июля по 3 августа; на платной основе – с 20 июля по 14 августа (от абитуриентов, которые будут сдавать вступительные испытания по специальности – по 3 августа).

Вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа, зачисление на обучение за счет средств бюджета – по 10 августа, на платной основе – по 16 августа.

Прием документов на основе общего среднего образования (профессионально-технического с общим средним образованием) будет осуществляться: за счет средств бюджета – с 20 июля по 12 августа; на платной основе – с 20 июля по 17 августа (от абитуриентов, которые будут сдавать вступительные испытания по специальности – по 12 августа).

Вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа, зачисление на обучение за счет средств бюджета – по 16 августа, на платной основе – по 18 августа.

Прием документов от желающих получить среднее специальное образование в очной (вечерней) или заочной форме за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта - с 1 октября по 30 ноября.

Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 декабря, зачисление – по 10 декабря.

Вступительная кампания в 2022 году на уровень профессионально-технического образования пройдет с 15 июня по 25 августа.

Прием документов начинается 15 июня и заканчивается 20 августа.

Внутренние вступительные испытания продлятся по 24 августа. Зачисление завершится 25 августа.

С более подробной информацией о вступительной кампании можно ознакомиться здесь.
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