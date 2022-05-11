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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 609,0 МЛН РУБЛЕЙ


13:56 12.05.2022

В консолидированный бюджет Минской области за январь-апрель 2022 года поступило 2075,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 838,6 млн рублей, в местные бюджеты – 1237,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления выросли на 609,0 млн рублей.

На 86,2% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 463,1 млн рублей, или 22,3% в доходах консолидированного бюджета, налога на добавленную стоимость – 375,3 млн рублей (18,1%), экологического налога (включая налог за добычу) – 330,2 млн рублей (15,9%), налога на прибыль – 303,7 млн рублей (14,6%), акцизов – 188,8 млн рублей (9,1%), налога при упрощенной системе налогообложения – 70,2 млн рублей (3,4%), налога на недвижимость – 57,2 млн рублей (2,8%).
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