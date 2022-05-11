На 1 мая 2022 г. для многодетных семей открыто 113 079 депозитных счетов «Семейный капитал»:

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. счетов на $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 30,6 тыс. депозитных счетов на Br712 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 мая 2022 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 54 тыс. 555 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 47 тыс. 150, на получение образования – 3062, на получение медицинских услуг – 4339 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 4.

Принято 52 тыс. 044 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области - 11054, далее идут Минская - 8714, Гомельская область - 8514, Минск - 7364, Гродненская область - 6039, Могилевская – 5290, Витебская – 5069.