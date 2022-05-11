На детскую летнюю оздоровительную кампанию в этом году из средств республиканского бюджета будет выделено Br57,4 млн. такую цифру озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совещания по вопросу подготовки к проведению детской летней оздоровительной кампании.

"Подходит к завершению учебный год, впереди большие летние каникулы. В этот период очень важно организовать полноценный отдых и оздоровление наших детей. На проведение детской летней оздоровительной кампании 2022 года предусмотрено Br57,4 млн средств республиканского бюджета, что на 23% больше, чем в прошлом году. В летний период будет организована работа 5,7 тыс. лагерей, в том числе 4,4 тыс. дневных и 1,3 тыс. круглосуточных", - сказал Игорь Петришенко, слова которого цитирует сайт правительства.

"Мы намерены увеличить число детей, которые оздоровятся в эту кампанию. В пределах бюджетного финансирования планируется обеспечить бесплатными и удешевленными путевками около 362 тыс. детей. Приоритетное внимание будет уделено детям, которые находятся в особом социальном положении. В частности, путевками в лагеря планируется обеспечить около 10 тыс. детей-сирот и 4,3 тыс. детей-инвалидов", - добавил он.

По его словам, в нынешнем году прогнозируется повышенный спрос на оздоровление детей внутри страны.

"Исходя из этого мы должны максимально качественно подготовить и эффективно задействовать имеющуюся стационарную санаторно-оздоровительную базу - загородные, дневные, палаточные лагеря, использовать возможности наших воинских частей и иных формирований", - рассказал заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко отметил, что общие требования остаются прежними - отдых детей должен быть безопасным и полезным для их развития и воспитания, а также доступным с финансовой точки зрения для родителей.

"Вопросы ценообразования стоимости путевок должны находиться на жестком контроле. Также очень важно изыскать возможности оказания дополнительной финансовой поддержки со стороны профсоюзных организаций для расширения охвата летним оздоровительным отдыхом детей работающих граждан", - подчеркнул вице-премьер.

Отдельный акцент в рамках проведения оздоровительной летней кампании будет сделан на организации оздоровления отдельных категорий детей, прежде всего детей-сирот, детей, находящихся в социально опасном положении, живущих в многодетных и неполных семьях, а также детей-инвалидов.