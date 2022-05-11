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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 288 ТЫС. РУБЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАЛА СТРОЙФИРМА В МОГИЛЕВЕ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ»
13:06 12.05.2022
Инспекция МНС по Октябрьскому району Могилева в ходе камеральной проверки строительной организации установило занижение сумм подоходного налога с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Главного управления развития налоговых органов МНС, деньги, снятые с банковского счета фирмы под видом расходов на хозяйственные нужды, были направлены на выплату заработной платы «в конвертах». Общая сумма средств, использованных не по назначению за 2020 год - 1 полугодие 2021 года, составила 288,6 тыс. рублей.
В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.
В рамках исполнения уведомления компанией исчислен подоходный налог в сумме 37,5 тыс. рублей.
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