С 16 мая приостанавливают деятельность все медцентры «Лодэ». Об этом говорится на сайте медцентра.

«Оказание медицинских услуг временно приостановлено с 16 мая 2022 г. во всех медицинских центрах ООО «ЛОДЭ» на основании предписания Министерства здравоохранения Республики Беларусь на срок до принятия лицензирующим органом МЗ РБ решения о возобновлении действия лицензии».

Как сообщалось, Минздрав Беларуси на прошлой неделе

Напомним, Минздрав приостановил 5 мая сообщил о приостановлении действия лицензий на меддеятельность ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ» в связи с выявленными в этих организациях нарушениями «соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании».