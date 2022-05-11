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ЭКОНОМИКА РБ
С 16 МАЯ МЕДЦЕНТР «ЛОДЭ» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12:52 12.05.2022
С 16 мая приостанавливают деятельность все медцентры «Лодэ». Об этом говорится на сайте медцентра.
«Оказание медицинских услуг временно приостановлено с 16 мая 2022 г. во всех медицинских центрах ООО «ЛОДЭ» на основании предписания Министерства здравоохранения Республики Беларусь на срок до принятия лицензирующим органом МЗ РБ решения о возобновлении действия лицензии».
Как сообщалось, Минздрав Беларуси на прошлой неделе
Напомним, Минздрав приостановил 5 мая сообщил о приостановлении действия лицензий на меддеятельность ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ» в связи с выявленными в этих организациях нарушениями «соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании».
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