ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» СОЗДАДУТ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

12:17 12.05.2022 В индустриальном парке «Великий камень» 11 мая 2022 года зарегистрирован новый резидент - китайское предприятие ООО «Транспортный комплекс – АФ». Как сообщает сайт парка, в соответствии с проектом компания создаст в «Великом камне» центр мониторинга трансграничных перевозок с применением технологии интернета вещей. В тот же день состоялось подписание соглашения о намерениях о вхождении в парк АО «Корпорация Хунцзю». Предприятие планирует заняться в «Великом камне» деятельностью в области биотехнологий.