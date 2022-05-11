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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» СОЗДАДУТ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
12:17 12.05.2022
В индустриальном парке «Великий камень» 11 мая 2022 года зарегистрирован новый резидент - китайское предприятие ООО «Транспортный комплекс – АФ».
Как сообщает сайт парка, в соответствии с проектом компания создаст в «Великом камне» центр мониторинга трансграничных перевозок с применением технологии интернета вещей.
В тот же день состоялось подписание соглашения о намерениях о вхождении в парк АО «Корпорация Хунцзю». Предприятие планирует заняться в «Великом камне» деятельностью в области биотехнологий.
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