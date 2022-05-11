В стране нет дефицита импортных материалов в строительной сфере. Это отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания по проблемным вопросам строительной сферы, которое прошло 11 мая 2022 года в Могилевском облисполкоме.

"Дефицита материалов нет. У нас обеспеченность строительными материалами и сырьем составляет около 85%", - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Стабильность в обеспечении собственным сырьем - итог работы белорусского государства за последние годы. "Все инвестиции в развитие строительной отрасли, которые были сделаны государством в последние годы, сейчас дают хорошее подспорье", - отметил Роман Головченко.

При этом премьер-министр подчеркнул, что недостающие стройматериалы можно приобретать в Российской Федерации. Кроме этого, в Беларуси растет экспорт строительных материалов.

"Так, на 20% вырос экспорт цемента, практически на 40% - ячеистого бетона, вырос и показатель по керамической плитке. Хватает и на внутренний рынок, и для экспорта. Поэтому здесь дефицита нет", - подытожил он.