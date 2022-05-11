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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 30 МАЯ ВНОВЬ НАЧНЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В БОДРУМ
11:41 12.05.2022
Компания «Белавиа» с 30 мая 2022 года вновь начнет выполнять чартерные рейсы в Бодрум (Турция). Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
Согласно информации, рейсы запланированы 1 раз в 10 дней на самолете Boeing 737-800.
Сейчас чартерными рейсами компании можно улететь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет), Анталью (Турция).
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