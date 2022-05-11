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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ 17 МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ IPHONE
11:15 12.05.2022
Гражданин Беларуси, следуя из Польши, спрятал в оборудованных в личном автомобиле тайниках 17 мобильных телефонов Iphone различных моделей. Попытку ввоза товаров незаконным путем пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при досмотре таможенники установили, что мобильные телефоны были спрятаны в конструктивных полостях авто Mercedes.
Незаконно перемещаемый товар и легковой автомобиль, общей оценочной стоимостью более 60 тыс. рублей, изъяты до решения суда.
Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
За такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.
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