Гражданин Беларуси, следуя из Польши, спрятал в оборудованных в личном автомобиле тайниках 17 мобильных телефонов Iphone различных моделей. Попытку ввоза товаров незаконным путем пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при досмотре таможенники установили, что мобильные телефоны были спрятаны в конструктивных полостях авто Mercedes.

Незаконно перемещаемый товар и легковой автомобиль, общей оценочной стоимостью более 60 тыс. рублей, изъяты до решения суда.

Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.