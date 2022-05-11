В ближайшее время в стране будет принят ряд нормативных документов, которые позволят держать под контролем рост цен на строительные работы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания по проблемным вопросам строительной сферы, которое прошло 11 мая 2022 года в Могилевском облисполкоме.

"Министерство архитектуры и строительства планирует расширить государственное регулирование на материалы и сырье, которое применяется при строительстве, но это будет сделано достаточно мягко и не приведет к каким-либо убыткам. Мы застрахуемся от шоковых тенденций", - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, строительная сфера всегда очень волатильная, и почему-то именно в стройке отражаются и проблемы, и, наоборот, положительные моменты, которые есть в экономике.

"В конце прошлого года и в начале этого белорусская строительная отрасль столкнулась с определенными проблемами, в том числе связанными с ростом цен на материалы, используемые при строительстве. Естественно, что они (цены. - Прим.) потом входят и перекладываются в стоимость объектов, а дальше это перекладывается либо на бюджет (если это объекты, которые строятся в рамках государственной инвестиционной программы), либо на граждан, если идет речь о строительстве жилья за счет собственных средств, - сказал Роман Головченко. - Поэтому контроль над ценовой составляющей здесь очень важен. При этом необходимо не допустить бездумных барьеров, которые бы наносили ущерб строительным организациям", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что современные реалии требуют дополнительных шагов в контроле за ценами в строительной сфере.

"В условиях, когда идут турбулентные процессы, необходимо принимать дополнительные меры временного характера по стабилизации цен. Сейчас мы уже видим (и сегодня обсуждали это): идет движение назад по многим позициям. Поэтому каких-то резких шагов мы тут не предпринимаем. Какого-то глобального регулирования или установления предельных цен, как мы поступали с продуктами питания, не планируется", - отметил Роман Головченко.