В Брестской области научными исследованиями и разработками в 2021 году занимались 612 человек в 36 организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении региона, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 68,8%, техники – 8,7%, вспомогательный персонал – 22,5%.

Из числа исследователей имеют ученую степень: доктора наук – 3 человека, кандидата наук – 32 человека.

В общей численности исследователей женщины составили 38,2% (кандидаты наук – 37,5%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 18,5% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических (71,5%) и естественных наук (17,6%).