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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2021 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 612 ЧЕЛОВЕК В 36 ОРГАНИЗАЦИЯХ


10:33 12.05.2022

В Брестской области научными исследованиями и разработками в 2021 году занимались 612 человек в 36 организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении региона, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 68,8%, техники – 8,7%, вспомогательный персонал – 22,5%.

Из числа исследователей имеют ученую степень: доктора наук – 3 человека, кандидата наук – 32 человека.

В общей численности исследователей женщины составили 38,2% (кандидаты наук – 37,5%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 18,5% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических (71,5%) и естественных наук (17,6%).
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