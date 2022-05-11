В сложившихся обстоятельствах строительные предприятия, частные и государственные организации не должны решать свои проблемы за счет населения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания по проблемным вопросам строительной сферы, которое прошло 11 мая 2022 года в Могилевском облисполкоме.

По его словам, строительные организации страны поднимают вопросы о том, что в нынешних условиях они затрудняются исполнять заключенные договоры в связи с ростом фактической стоимости строительства и финансовым состоянием.

Премьер-министр также подчеркнул, что все процессы в экономике должны быть сбалансированы.

"Я уже об этом говорил неоднократно: многие коммерсанты, государственные и частные, на этом поле стремятся извлечь конъюнктурную прибыль, что в принципе должно пресекаться. И если на этом этапе необходимо провести какие-то государственные вмешательства в вопросе регулятивных норм, значит, проведем. Если примем другое решение, значит, будем действовать по-другому, - подчеркнул он. - Хочу предупредить, чтобы никто не пытался воспользоваться этим моментом и решать за счет в первую очередь населения и реального сектора экономики, которые являются непосредственными потребителями вашего продукта, свои застарелые проблемы, в том числе связанные с неэффективностью ведения деятельности", - сказал премьер, которого цитирует сайт правительства.

Как отметил Роман Головченко, в строительной сфере появился ряд предложений, по некоторым из которых уже разрабатываются решения, другие предложения остаются достаточно спорными.

"Но факты остаются фактами: пока ситуация в строительной отрасли вызывает озабоченность. Какие меры необходимо принять, чтобы улучшить ситуацию, сегодня и обсудим", - подытожил Роман Головченко.