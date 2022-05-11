ЭКОНОМИКА РБ

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА АПРЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 480,96 РУБЛЯ

09:47 12.05.2022 За апрель 2022 года размер месячной минимальной заработной платы составляет 480,96 рубля. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси. Следует отметить, что это на 1,13 рубля больше, чем в марте (в прошлом месяце она была 479,83 рубля).