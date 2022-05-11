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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА АПРЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 480,96 РУБЛЯ
09:47 12.05.2022
За апрель 2022 года размер месячной минимальной заработной платы составляет 480,96 рубля. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Следует отметить, что это на 1,13 рубля больше, чем в марте (в прошлом месяце она была 479,83 рубля).
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