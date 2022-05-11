Необходимо продолжать работу над снижением процентной ставки по кредитам для строительства жилья. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания, посвященного проблемным вопросам строительной отрасли, которое прошло 11 мая 2022 года в Могилеве.

"Этот вопрос связан с достаточностью ресурсов, которые направляются на цели кредитования. Не секрет, что сейчас достаточно сложная ситуация с фондированием в коммерческих банках. Связано это во многом с ограничением источников заимствования. Поэтому жалобы, которые раздаются о сужении потребительского кредитования, - это продукт тех, кто настаивал на том, чтобы Беларусь не имела возможности заимствования на западном рынке. Но ситуация выравнивается", - отметил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Роман Головченко привел в пример Беларусбанк, который возобновил программу кредитования жилья первым из коммерческих банков. "Однако процент пока высокий - около 23%. Нужно продолжать работать над снижением, но это задача не из легких. Сейчас бросаем все кредитные и бюджетные ресурсы на то, чтобы выполнить программу по строительству жилья с государственной поддержкой. Это тоже немалые финансовые средства, которые требуются как для коммерческих банков, чтобы выдавать кредиты, так и от бюджета государства, чтобы удешевлять процентную ставку", - подчеркнул премьер-министр.

Он заверил, что жилищная программа для многодетных семей, других льготных категорий в стране будет выполнена. Что касается коммерческих ставок, работа над этим продолжается. Роман Головченко привел в пример Российскую Федерацию, где сейчас понемногу опускается ставка рефинансирования.

"Ожидаем, что подобный процесс будет у нас. Понимаем актуальность вопроса: это не только жилье, но и в целом сфера потребительского кредитования, которая сузилась. А это тот ресурс для национальной экономики, который нужно задействовать. В ближайшее время резкого снижения ставок не будет. Однако в разные периоды нашей жизни ставки поднимались, потом возвращались назад: бывало, что они доходили до 40% и выше. Потом отыгрывались назад, ситуация выравнивалась. Я уверен, что мы справимся и с этим периодом", - подчеркнул премьер-министр.

Кредитное затишье не сказалось на росте долгостроев, добавил Роман Головченко.

"Есть определенный объем построенных квартир, которые пока не распроданы до конца. Но это стандартная ситуация. Как правило, квартиры разлетаются в период резких перепадов курсов валют. Они продаются, но глобально замороженных денег в стройке нет. Обсуждали, как стимулировать спрос, совместно с банками проработать новые программы и механизмы. К примеру, отсрочки платежей. По итогам совещания такие задачи поставлены", - отметил он.