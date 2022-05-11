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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ УСКОРИЛАСЬ В АПРЕЛЕ ДО 16,8%


18:00 11.05.2022

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2020 г. – 111,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-апрель текущего года цены выросли по сравнению с январем-апрелем 2021 года на 13,3%. При этом годовая инфляция в Беларуси в апреле составила 16,8%.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли по сравнению с мартом на 3,9%, с начала года - на 11,8%. В годовом выражении цены на продукты в апреле выросли на 19%. За январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года – на 14,5%.

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,7% по сравнению с мартом, с начала года - на 12,9%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в апреле на 18,6%. За январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года – на 13,9%.

Цены и тарифы на услуги в апреле 2022 года по сравнению с мартом снизились на 1,3%, с начала года – выросли на 7,4%. В годовом выражении услуги в апреле подорожали на 10,7%. За январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года цены взлетели на 10,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 110,7%.
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