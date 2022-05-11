12-13 мая на базе РНПЦ «Кардиология» и БГМУ пройдет I Белорусская кардиологическая олимпиада студентов и молодых ученых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, цель олимпиады - выявление уровня подготовленности студентов по учебным дисциплинам «Внутренние болезни» и «Неотложная кардиология». Студенты – участники олимпиады приобретут опыт по освоению содержания теоретико-методических основ терапии и кардиологии, которыми впоследствии будут пользоваться в профессиональной деятельности.

На протяжении двух дней 40 студентов (8 команд по 5 человек) – представители четырех медуниверситетов Республики Беларусь, будут состязаться за звание победителя.

12 мая пройдет 1-й очный этап, конкурс ситуационных задач, состоится подведение промежуточных результатов и инструктаж к конкурсу практических навыков.

13 мая состоится конкурс практических навыков «Диагностика и неотложная помощь в кардиологии», финальный конкурс «Своя игра» и подведение итогов.