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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ I БЕЛОРУССКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
17:48 11.05.2022
12-13 мая на базе РНПЦ «Кардиология» и БГМУ пройдет I Белорусская кардиологическая олимпиада студентов и молодых ученых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, цель олимпиады - выявление уровня подготовленности студентов по учебным дисциплинам «Внутренние болезни» и «Неотложная кардиология». Студенты – участники олимпиады приобретут опыт по освоению содержания теоретико-методических основ терапии и кардиологии, которыми впоследствии будут пользоваться в профессиональной деятельности.
На протяжении двух дней 40 студентов (8 команд по 5 человек) – представители четырех медуниверситетов Республики Беларусь, будут состязаться за звание победителя.
12 мая пройдет 1-й очный этап, конкурс ситуационных задач, состоится подведение промежуточных результатов и инструктаж к конкурсу практических навыков.
13 мая состоится конкурс практических навыков «Диагностика и неотложная помощь в кардиологии», финальный конкурс «Своя игра» и подведение итогов.
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