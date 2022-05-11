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ЭКОНОМИКА РБ


НЕДОСТРОЕННЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ПОД ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО


17:37 11.05.2022

Недостроенные производственные объекты бывшего кирпичного завода в Оршанском районе проданы на аукционе комитета «Витебскоблимущество» за более чем Br10 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, возведение корпусов кирпичного завода началось в 1999 году местным предприятием по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства, однако из-за финансовых проблем стройка остановилась, а имущество передано в коммунальную собственность.

После нескольких нерезультативных попыток реализовать недвижимость со снижением начальной цены объект впервые выставлялся за одну базовую величину (Br32) и сразу привлек двух покупателей. Победитель определился на 43-м шаге, когда стоимость превысила начальную цену продажи почти в 160 раз.

В состав лота включены два капитальных строения, в том числе незавершенный строительством производственный корпус площадью почти 9 тыс. кв. м (степень готовности 70%), а также земельный участок размером более 5,7 га в аренду на 50 лет. Недвижимость расположена в городе Барань.

Новый собственник планирует реанимировать производственную площадку, реконструировав и модернизировав недвижимость под перерабатывающее производство, как вариант, вторичных материальных ресурсов. По условиям аукциона инвестор обязуется приступить к предпринимательской деятельности не позднее 3 лет с момента подписания договора купли-продажи недвижимости. При этом он сможет воспользоваться налоговыми льготами и преференциями по указу № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области». Документ, в частности, предусматривает возможность применения пониженных ставок налога при упрощенной системе налогообложения, инвестиционного вычета (до 30% по стоимости зданий, до 50% по стоимости машин, оборудования, транспортных средств (кроме легковых)), полный вычет НДС по товарам (работам, услугам), использованным для строительства и оснащения объектов, и ряд других льгот.

Всего за период действия указа в Оршанском районе вовлечено в оборот 615 неиспользуемых зданий и сооружений, или почти 87% от числа выявленных. Сейчас в работе находятся 114 объектов.
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