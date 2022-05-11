Более трети мероприятий Комплексного плана поддержки экономики уже выполнено. Об этом заявил 11 мая 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом о мерах по поддержке реального сектора на рабочем совещании о развитии промышленного комплекса Витебской области.

Он подробно рассказал участникам мероприятия о каждом из блоков Комплексного плана поддержки экономики.

«Центральное место в документе отведено экспорту, переориентации товарных потоков из западных стран и Украины в дружественные страны с акцентом на Россию и Китай. Ключевой для нас – российский рынок. При чем в нынешних реалиях приостановка деятельности ряда иностранных компаний в России открывает дополнительные возможности для белорусских экспортеров. А по тем нишам, где мы уже занимаем значительную долю, наступает удобное время для ее наращивания. Работу на рынке КНР ведем по отработанной схеме: через отраслевые экспортные заявки. В текущих условиях прослеживается возможность к концу года достичь отметки в 2 млрд. долларов. Очевидно, что «мгновенный» результат проводимая работа не даст, но станет надежной основой для дальнейшего сотрудничества. Для реализации этого замысла предусмотрены финансовая поддержка через экспортные Указы №№534 и 466, а также дополнительные меры по упрощению таможенных процедур», – разъяснил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, введенные ограничения вызывают необходимость выстраивать новые транспортно-логистические цепочки. В этой связи запланирована работа с российскими коллегами по увеличению квот, а в перспективе – отмене разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и каботажа для белорусских перевозчиков. Аналогичные вопросы прорабатываются и с другими государствами.

Говоря об импортозамещении, Юрий Чеботарь подчеркнул, что это направление стратегического значения.

«Сегодня уже сформирован перечень производимой импортозамещающей продукции. Это более 3 тыс. товаров со значительным экспортным потенциалом и возможным объемом производства более 25 млрд долларов. В планах произвести порядка 60 новых видов продукции. При этом потенциал для дальнейшего роста существует. В прошлом году импорт из недружественных стран составил более 8 млрд долларов. Это резерв, который необходимо использовать. Для стимулирования импортозамещения комплексным планом предусмотрено, во-первых, тесное сотрудничество с Россией. Совместно мы составили «карту компетенций» с детальной информацией: какие из необходимых комплектующих каждая из стран может произвести. В дальнейшей мы будем наращивать выпуск на действующих производствах, в том числе замещая критический импорт. Во-вторых, дополнительная поддержка малых и средних предприятий, которые будут выпускать продукцию, не производимую в Беларуси и России. Более 70 новых субъектов МСП подключились к импортозамещению в этом году. И мы рассчитываем, что этот список и дальше будет расширяться», – проинформировал первый заместитель руководителя министерства.

В текущих условиях задача для государства и бизнеса одна – обеспечить устойчивое функционирование экономики, сохранить рабочие места и социальные гарантии. Как обратил внимание Юрий Чеботарь, бизнес должен направить усилия на перестройку существующих бизнес-процессов, а государство – создать для этого условия.

«Планом предусмотрено приостановление реализации и разработки НПА, существенно изменяющих условия работы и предполагающих дополнительные затраты для бизнеса. Либерализация деятельности субъектов МСП включает также снижение административной и контрольной нагрузки, упрощение разрешительных процедур и ряд иных мер», – сообщил первый заместитель Министра экономики.

Для обеспечения бесперебойного функционирования отраслей в документ включены меры локального характера по поддержке промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ИТ-сферы. Предусмотрена проработка механизмов по развитию внутреннего туризма, наращиванию экспорта туруслуг.