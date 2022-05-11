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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПЕРЕВЕЗЛА ПОЧТИ 6,7 ТЫС. ПАССАЖИРОВ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
16:20 11.05.2022
Детская железная дорога им. К.С.Заслонова, открывшая 30 апреля свой 67-й сезон перевозок, с 1 по 9 мая 2022 года перевезла 6694 пассажира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в дни майских праздников поезда курсировали по маршруту станция Заслоново – станция Сосновый Бор.
В мае Детская железная дорога ожидает посетителей по субботам и воскресеньям с 11.00 до 17.00. А летом ДЖД будет работать еще и в будние дни – со среды по пятницу с 11.00 до 15.00.
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