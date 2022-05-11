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ЭКОНОМИКА РБ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 12 МАЯ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ АДВОКАТА
15:22 11.05.2022
В рамках Республиканской благотворительной акции «Доступное право» 12 мая адвокаты окажут бесплатные консультации многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Как сообщили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, обратившись к адвокату в течение рабочего дня многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста.
Как показывает практика чаще всего людей интересуют вопросы, связанные с трудоустройством, социальной поддержкой, наследством и другие.
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