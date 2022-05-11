В рамках промопроекта "Выбираем студотряд" на 1 мая 2022 года заявки на работу в студенческих отрядах подали 13 980 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов, утвержденные райгорисполкомами, администрациями районов города Минска внесено 1027 объектов на 35 085 рабочих мест.

Из них в Минске - 157 объектов, Гродненской области - 238, Витебской - 107, Гомельской - 207, Могилевской - 75, Брестской - 106, Минской - 137 объектов. В прошлом году эта цифра составляла 1174 объекта общей численностью 31 027 рабочих мест. Заключено по состоянию на 1 мая 453 договора на 7512 человек. Заявки на работу в студенческих отрядах уже подали 13 980 человек.

Всего с 1 января по 1 мая 2022 года в составе 170 отрядов трудоустроены 2826 человек. 1339 человек трудоустроены в 78 экологических отрядах, 827 - в 43 сервисных, 266 - в 16 строительных, 251 - в 18 производственных, 90 - в 9 сельскохозяйственных, 41 - в 4 педагогических, 12 - в 2 медицинских отрядах. В том числе в составе студенческих отрядов трудоустроены 1604 несовершеннолетних подростка.

В третьем трудовом семестре 2022 года планируется реализовать трудовые проекты: Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (Островец), молодежный производственный трудовой проект "Атлант-2022", производственный трудовой проект "Тракторостроитель-2022" на ОАО "МТЗ", производственный трудовой проект "Автозаводец-2022", педагогический трудовой проект "Вожатый" на базе Национального детского центра "Зубренок", трудовой проект на строительстве музея и реконструкции мемориального комплекса "Хатынь", строительный трудовой проект "Путейцы" на объектах Белорусской железной дороги, сервисный трудовой проект "Дорога возможностей" - работа проводниками на объектах Белорусской железной дороги.

Статус областной (Минской городской) молодежной стройки в 2022 году присвоен следующим объектам. В Брестской области - свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов откорма в год с фермой-репродуктором и фермой откорма в деревне Большие Диковичи Пинского района. В Витебской - сразу двум объектам: строительство полигона твердых бытовых отходов в Орше и реконструкция бывших зданий здравоохранения в охранной зоне заповедника (Верхний замок) под размещение Полоцкого кадетского училища. В Гомельской области - благоустройство зоны отдыха "Остров" и территории набережной на ул.Гагарина в Добруше, Гродненской - реконструкция комплекса зданий Городской клинической больницы №3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер, Могилевской - строительство инфекционного корпуса на территории Могилевской больницы №1.