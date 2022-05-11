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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКЕ ИП ЗАНИМАЛСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ
14:19 11.05.2022
Инспекция Министерства по налогам и сборам совместно с правоохранительными органами выявила индивидуального предпринимателя, который занимался реализацией фальсифицированных алкогольных напитков на территории Витебска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в одном из Telegram-каналов ИП разместил объявление о реализации алкогольных напитков «Finlandia Vodka of Finland», разлитых в полиэтиленовые пакеты объемом 3 литра и помещенные в картонные коробки.
«Приобретателями» данной продукции выступили работники подразделения оперативных мероприятий совместно с сотрудниками ОБЭП.
Так, по результатам был установлен факт реализации алкогольной продукции объемом 3 литра стоимостью 120 белорусских рублей и изъято 6 упаковок водки «Финляндия». Следует отметить, что на изъятой продукции не было информации о сроках хранения, акцизные марки Республики Беларусь либо специальные марки других государств также отсутствовали.
Проведенной экспертизой установлено содержание этилового спирта в предоставленных жидкостях от 35,5% об. до 36,2% об. Кроме того, в составе водки выявлены денатурирующие добавки (диэтилфталат).
По заключению специалистов, действующих от имени компании-изготовителя, алкогольная продукция не является оригинальной, поскольку компания-изготовитель не осуществляет производство и реализацию алкогольной продукции в упаковках (полиэтиленовый прозрачный мешок, объемом 3 литра, на котором имеется полимерный кран-пробка, помещенный в картонную коробку).
Учитывая вышеизложенное, был сделан вывод, что алкогольная продукция, предложенная к реализации, является контрафактной.
Решением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 13.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Для данной категории нарушителей размер ответственности предусмотрен в виде штрафа от 400 до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
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