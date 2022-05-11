Правительство Беларуси намерено расширить государственное регулирование цен на сырье и стройматериалы при строительстве внебюджетных объектов. Такая информация прозвучала сегодня на совещании по проблемным вопросам строительной отрасли.

«В период сложных процессов, которые происходят, интервенции государства с точки зрения регуляторики являются зачастую необходимыми, поэтому рассматриваем этот вопрос в контексте текущей ситуации для того, чтобы купировать где-то конъюнктурные, а где-то спекулятивные (цены – прим.)», - сказал премьер-министр Роман Головченко, видеофрагмент выступления которого опубликован в Telegram-канале правительства.

«Я уже об этом говорил неоднократно. Многие коммерсанты – и государственные, и частные, значит, - на этом фоне стремятся извлечь конъюнктурную прибыль, что в принципе должно пресекаться с точки зрения того, что все процессы в экономике должны быть сбалансированы. Поэтому, если на этом неустойчивом этапе необходимо произвести какие-то государственные интервенции в виде регуляторных норм, значит, произведем. Если примем другое решение, значит, будем действовать по-другому», - сказал Головченко.