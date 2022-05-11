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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2021 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 3,8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 51 ОРГАНИЗАЦИИ
13:41 11.05.2022
В Минской области научными исследованиями и разработками в 2021 году занимались 3,8 тыс. человек в 51 организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном областном статистическом управлении, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 58,3%, техники – 12,6%, вспомогательный персонал – 29,1%.
Ученую степень имеют 15,4% исследователей: доктора наук – 54 человека, кандидата наук – 286 человек.
В общей численности исследователей женщины составили 36,6% (доктора наук – 25,9% и кандидаты наук – 44,1%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 22,7% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.
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