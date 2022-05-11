В Минской области научными исследованиями и разработками в 2021 году занимались 3,8 тыс. человек в 51 организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном областном статистическом управлении, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 58,3%, техники – 12,6%, вспомогательный персонал – 29,1%.

Ученую степень имеют 15,4% исследователей: доктора наук – 54 человека, кандидата наук – 286 человек.

В общей численности исследователей женщины составили 36,6% (доктора наук – 25,9% и кандидаты наук – 44,1%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 22,7% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.