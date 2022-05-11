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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ СОБРАЛИ В 2022 ГОДУ 12,2 ТЫС. ТОНН БЕРЕЗОВОГО СОКА
13:16 11.05.2022
В нынешнем сезоне лесохозяйственные учреждения республики заготовили около 12,2 тысяч тонн березового сока.
Как сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства, это на 6,5% больше, чем в прошлом году.
Наибольшее количество сока было заготовлено лесхозами Брестской и Минской областей. Здесь собрали по 3,4 тысячи тонн полезного напитка.
Население купило у лесхозов около 25% собранного урожая. Оставшаяся часть сока была реализована перерабатывающим предприятиям для последующего производства.
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