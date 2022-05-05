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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ В РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ - МИНЭНЕРГО
12:15 11.05.2022
Второй энергоблок БелАЭС планируется включить в работу в этом году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, комментируя проводимые на втором энергоблоке БелАЭС работы.
«Проводится комплекс пусковых операций. Все работы идут по специальным программам. Мы отрабатываем все те испытания, которые положены программами, работа ведется планово. Планируется, что в этом году блок включим в работу», - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
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