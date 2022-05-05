ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ В РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ - МИНЭНЕРГО


12:15 11.05.2022

Второй энергоблок БелАЭС планируется включить в работу в этом году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, комментируя проводимые на втором энергоблоке БелАЭС работы.

«Проводится комплекс пусковых операций. Все работы идут по специальным программам. Мы отрабатываем все те испытания, которые положены программами, работа ведется планово. Планируется, что в этом году блок включим в работу», - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2022
валюта курс
EUR 2.7412
USD 2.5981
RUB 3.7461
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7004 -0.0433
USD 2.5473 -0.0592
RUB 3.8417 +0.1111
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7440 2.7500
USD 2.6020 2.6100
RUB 3.0000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0650
EUR/RUB 73.0000 90.0000
USD/RUB 70.0000 85.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте