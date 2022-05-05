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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ СОКРАТИЛОСЬ НА 2%


12:06 11.05.2022

Число объявлений о продаже квартир в Минске за последние семь дней сократилось на 2% c 13,8 до 13,6 тысяч.

Как пишет Realt, из размещавшихся на прошлой и текущей неделе объявлений цены снизили только 2% продавцов, средний размер скидки составил $2000. В 94% объявлений цены остались прежними, только 3% объявлений были новыми в сравнении с прошлым понедельником.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 2 по 9 мая, снизился на 0,5% и составил $1259. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1318, что столько же, сколько и в прошлый понедельник.

Число объявлений сократилось по всем типам квартир. Сильнее всего — у «однушек» (-3,5% за неделю). 2- и 3-комнатных квартир стало меньше на 1% и 2% соответственно. Количество 4-комнатных квартир на продажу стало меньше на 0,5%.

Среди районов города чаще всего прослеживалось снижение числа объектов, в особенности в Октябрьском, Центральном и Фрунзенском. Небольшой рост предложения отмечался только в Первомайском и Московском районах.

Средняя цена квадратного метра у «однушек» за неделю не изменилась, в то время как у 4-комнатных квартир — выросла на 0,9%. Цены на 2- и 3-комнатные квартиры немного снизились.

В разрезе районов города динамика средних цен квадратного метра за последние семь дней была разнонаправленной. В большинстве своем изменение цен варьировалось в пределах +/-0,5%. Более заметный рост отмечался у Партизанского и Ленинского районов, снижение — у Октябрьского и Первомайского.
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