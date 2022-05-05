12 мая 2022 года в НАН Беларуси (пр.Независимости, 66, Большой конференц-зал) состоится открытие форума научной молодежи "Путь в науку".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, цель форума - активизация участия молодежи в образовательной, научной и инновационных сферах, повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов.

В работе мероприятия примут участие более 300 молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов ведущих высших учебных заведений страны, а также учащихся школ, занятых в научно-исследовательской работе.

В рамках форума работать выставка научно-технических разработок, на которой будут представлены проекты молодых ученых, выставочные образцы электротранспорта, беспилотных летательных аппаратов и др. (площадка перед зданием и холл 1 этажа Президиума НАН Беларуси).

Кроме того, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между Советом молодых ученых НАН Беларуси и Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи», а также между Советом молодых ученых НАН Беларуси и Советом молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь.

Организатором форума выступил Совет молодых ученых Академии наук.