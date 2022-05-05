На этой неделе во всех регионах Витебщины будут работать ярмарки и выездная торговля, согласно графикам, сформированным местными исполкомами.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, продавцы стараются охватывать не только население городов и райцентров, но и малых городских поселений, включая приграничные территории. Последние традиционно в зоне особого внимания поскольку продукцию белорусского производства приобретают как местные жители, так и туристы из разных стран, которые приезжают в Беларусь на шопинг.

В Браславе выездная торговля пройдет 15 мая.

В Верхнедвинском район торговые ряды развернуться в агрогородке Бигосово – 11 мая, в Верхнедвинске – 14 мая.

Будет организовано проведение распродаж, акций с предоставлением скидок на востребованные и социально значимые товары.