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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ВИТЕБЩИНЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ЯРМАРКИ И ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
11:32 11.05.2022
На этой неделе во всех регионах Витебщины будут работать ярмарки и выездная торговля, согласно графикам, сформированным местными исполкомами.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, продавцы стараются охватывать не только население городов и райцентров, но и малых городских поселений, включая приграничные территории. Последние традиционно в зоне особого внимания поскольку продукцию белорусского производства приобретают как местные жители, так и туристы из разных стран, которые приезжают в Беларусь на шопинг.
В Браславе выездная торговля пройдет 15 мая.
В Верхнедвинском район торговые ряды развернуться в агрогородке Бигосово – 11 мая, в Верхнедвинске – 14 мая.
Будет организовано проведение распродаж, акций с предоставлением скидок на востребованные и социально значимые товары.
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