Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев 14 мая проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мингорисполкома, звонить можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона 222-44-44.