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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МИНГОРИСПОЛКОМА ВЛАДИМИР КУХАРЕВ 14 МАЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
11:09 11.05.2022
Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев 14 мая проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мингорисполкома, звонить можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона 222-44-44.
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