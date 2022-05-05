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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 17 МАЯ ВЫПУСКАЕТ ПОЧТОВЫЙ БЛОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЯЛЫНИЦКОГО-БИРУЛИ
10:36 11.05.2022
Министерство связи и информатизации Беларуси 17 мая 2022 года выпускает в обращение почтовый блок «Совместный выпуск Беларуси и России. 150 лет со дня рождения В.К.Бялыницкого-Бирули».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», дизайн марки Елены Медведь. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. рамочная 13:131/2. Размер марки в блоке - 52х37 мм. Размер блока - 118х83 мм. Тираж блока составляет 12 тыс.
Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».
В день выпуска почтового блока в обращение на почтамте Минска и в Москве (Россия) будут проводиться специальные гашения на конверте «Первый день».
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