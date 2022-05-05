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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ МАЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ


10:25 11.05.2022

В производстве экономических судов Беларуси на 1 мая 2022 года находилось 1288 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 91% (1177 дел) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, порядка 41% (525 дел) от общего количества дел рассматриваются в экономическом суде города Минска.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю госсобственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 111 делам.

В перечне таких организаций фигурируют: ОАО «Птицефабрика Медновская», ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Брестский завод бытовой химии», ОАО «Пинский винодельческий завод», РУПП «Экзон-Глюкоза», ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», ОАО «Миорский льнозавод», ОАО «Витебскобллен», ОАО «Технолит Полоцк», ОАО «Гомельский винодельческий завод», ОАО «Свитязь» и другие.

В начале мая завершены ликвидационные производства по следующим делам:

экономическим судом Гродненской области в отношении ОАО «Птицефабрика Слонимская», дочернего строительного унитарного предприятия «Новогрудская межхозяйственная передвижная механизированная колонна - 156», Слонимского районного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Новодевятковичи», ОАО «Новогрудский грузовой автомобильный парк»,

экономическим судом Минской области в отношении открытого акционерного общества «Черметремонт», ОАО «Будавник-169», коммунального производственно-торгового унитарного предприятия «Изолиткоммунпром»,

экономическим судом Могилевской области в отношении ОАО «Фирма «Вейно».
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