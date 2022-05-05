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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬ СТАТИСТИКУ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
09:47 11.05.2022
В Беларуси ситуация по заболеваемости инфекцией COVID-19 стабилизировалась. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Как и предполагали инфекционисты и эпидемиологи, снижению количества пациентов поспособствовала, в том числе, активная вакцинация и ревакцинация взрослого и детского (с 12-ти лет) населения. Во всех регионах республики и городе Минске населению оказывается полный спектр плановой медицинской помощи и необходимых исследований, как в стационарах, так и амбулаторно», - говорится в сообщении.
В связи с тем, что в стране регистрируется небольшое количество пациентов с инфекцией COVID-19, Министерство здравоохранения с 11 мая 2022 г. будет обновлять статистические данные 1 раз в месяц – первого числа каждого месяца.
По прогнозам специалистов, возможно к осени инфекция COVID-19 на территории Беларуси должна перейти в непандемичную, сезонную фазу. Это означает, что заболеваемость COVID -19 будет регистрироваться, как ОРВИ и грипп – осенью и зимой.
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