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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2021 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 17,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 260 ОРГАНИЗАЦИЯХ


09:30 11.05.2022

В Минске научными исследованиями и разработками в 2021 году занимались 17,1 тыс. человек в 260 организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 65,8%, техники – 5,4%, вспомогательный персонал – 28,7%.

Почти четверть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 449 человек, кандидата наук – 2 125 человек.

В общей численности исследователей женщины составляют 40,4% (доктора наук – 21,4% и кандидаты наук – 42%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 20,8% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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