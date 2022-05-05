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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОС НА 5%


18:00 10.05.2022

В январе-марте 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 17 657,4 млн долларов США, увеличившись из расчета в текущих ценах на 3,1%.

Как сообщает Национальный правовой портал, в том числе экспорт за три месяца вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 8 682,2 млн долларов, импорт – на 1,4% до 8 975,2 млн долларов.
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