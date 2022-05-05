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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 2 МЛН ПАССАЖИРОВ


17:28 10.05.2022

Белорусская железная дорога с 29 апреля по 9 мая 2022 года перевезла более 2 миллионов 190 тысяч пассажиров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Свыше 119 тысяч пассажиров в праздничные дни совершили путешествие поездами международных линий в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь.

Внутри страны поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса перевезли 314 тысяч пассажиров.

Услугами поездов региональных линий экономкласса воспользовались более 1 миллиона 653 тысяч пассажиров, а поезда городских линий перевезли почти 103 тысячи пассажиров.

Все виды перевозок в дни майских праздников показали рост по отношению к аналогичному периоду 2021 года. При этом наибольшую динамику имели поезда международных линий (+76,8%) и городских линий (+19,6%).

Наиболее востребованными у населения были поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие между Минском и областными центрами республики.
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