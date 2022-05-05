Сотрудники Оперативной таможни выявили два факта незаконного ввоза на территорию ЕАЭС в общей сложности более 680 тысяч единиц карнизов и комплектующих к ним.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при досмотре контейнеров, прибывших в ведомственный пункт таможенного оформления в Минском районе, установлено, что часть товара, фактически находившегося в них, не была заявлена в представленных к оформлению документах. Речь идет о трубах карнизов из черных металлов, люверсах для карнизов, частях карнизов из недрагоценных металлов, аксессуарах для украшения карнизов и другом.

Общая стоимость предметов административных правонарушений составила более 2,2 млн рублей.

Неуказание данных партий товаров могло послужить основанием для занижения таможенных платежей на 33,3 тыс. рублей.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.