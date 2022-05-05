Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 мая 2022 года выросло до 982,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 982 тыс. 867 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 975 тыс. 445 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 18 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 58 человек, число смертей от COVID-19 – на 4.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 914 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 220 тыс. 483 теста.