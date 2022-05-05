Обновленный Комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла улучшит условия для инвестирования и ведения бизнеса в Беларуси. Об этом заявил сегодня, 10 мая 2022 года, первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя промежуточные итоги реализации Комплекса мер по запуску нового инвестиционного цикла, а также его актуализированную версию.

По его словам, совершенствование инвестиционной среды Беларуси – стратегическое направление работы Министерства, направленное на обеспечение долгосрочного экономического роста.

«В прошлом году реализация Комплекса мер по запуску нового инвестиционного цикла позволила значительно повысить конкурентоспособность действующего законодательства. Так, усовершенствованы законы «Об инвестициях» и «О свободных экономических зонах». Велась разработка проекта изменений закона «О государственно-частном партнерстве». Утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики на пятилетку. Улучшены правовой режим индустриального парка «Великий камень» и условия осуществления операций с ценными бумагами», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-службе Минэкономики.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков 25 апреля 2022 года утвердил обновленный Комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла.

Юрий Чеботарь обратил внимание, что в первую очередь мероприятия документа направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере инвестиций.

«Продолжится приведение в соответствии с требованиями времени закона «О государственно-частном партнерстве». Кроме того, в целях стимулирования и совершенствования вложения инвестиций в экономику, актуализации условий реализации инвестпроектов и поддержки лиц, их реализующих, стартовала работа по соответствующей трансформации в закон положений декрета №10.

Также предусматриваются мероприятия для дальнейшего развития территорий индустриального парка «Великий камень» и свободных экономических зон.

Отдельный блок мер направлен на снижение издержек инвесторов при реализации своих проектов. Речь идет о решениях, направленных на ускорение инвестиционного цикла при строительстве, а также на совершенствование земельно-имущественных отношений.

Продолжится работа по стимулированию инвестиций в регионы страны, главными среди которых являются «80 плюс». Акцент – на формирование инвестиционных площадок и определение системных подходов по развитию этих территорий. Это поможет впоследствии привлечь инвесторов в данные регионы.

Стратегический блок обновленного Комплекса мер – наращивание источников создания ресурсов и капитала, а также расширение сегмента «длинных денег» в экономике. Он предусматривает создание условий для развития «зеленого» финансирования, внедрение инструментов финансирования инфраструктурных проектов. Охватим максимальный спектр финансовых инструментов. В первую очередь, необходимо обеспечить их доступность для бизнеса», – рассказал первый заместитель руководителя министерства.

Резюмируя, Юрий Чеботарь подчеркнул, что реализация принимаемых мер способствует созданию конкурентных условий для осуществления инвестиций и ведения бизнеса в Беларуси, в том числе среди государств-членов ЕАЭС.