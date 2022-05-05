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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ МОГИЛЕВА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ ОБНАЛИЧИЛ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ БЕЗ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
13:52 10.05.2022
проверку общества с ограниченной ответственностью «О» из Могилева, занимающегося ремонтно-отделочными работами, провели сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в ходе проверки установлено, что руководитель фирмы в течение пяти лет (с 2017 года) в качестве личного дохода снял со счета организации 481,2 тыс. рублей без уплаты подоходного налога.
В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.
ООО уведомление было исполнено и с сумм заработной платы «в конвертах» с учетом применения налоговых вычетов исчислен подоходный налог в сумме 58,9 тыс. рублей.
Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.
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