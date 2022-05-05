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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ МОГИЛЕВА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ ОБНАЛИЧИЛ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ БЕЗ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА


13:52 10.05.2022

проверку общества с ограниченной ответственностью «О» из Могилева, занимающегося ремонтно-отделочными работами, провели сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в ходе проверки установлено, что руководитель фирмы в течение пяти лет (с 2017 года) в качестве личного дохода снял со счета организации 481,2 тыс. рублей без уплаты подоходного налога.

В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.

ООО уведомление было исполнено и с сумм заработной платы «в конвертах» с учетом применения налоговых вычетов исчислен подоходный налог в сумме 58,9 тыс. рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.
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