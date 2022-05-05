УП «Белтехосмотр» за апрель 2022 года выдано 150 тыс. 413 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 29,6% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (213 тыс. 633 разрешения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 130 тыс. 950 разрешений (87,1% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2022 г., составило 530 тыс. 023.