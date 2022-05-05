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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА АПРЕЛЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 150 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТА К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
13:27 10.05.2022
УП «Белтехосмотр» за апрель 2022 года выдано 150 тыс. 413 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 29,6% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (213 тыс. 633 разрешения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 130 тыс. 950 разрешений (87,1% от общего количества).
Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2022 г., составило 530 тыс. 023.
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