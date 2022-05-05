Беларусь продолжит вооружаться, исходя из оценки сложившейся вокруг страны обстановки. Об этом заявил сегодня Лукашенко на совещании по оборонному заказу на 2022 год.

"Это главный документ, который мы сегодня должны принять, регламентирующий вопросы поставок для наших Вооруженных Сил вооружения, военной техники и других материальных средств. В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что происходящие в Украине события наглядно показывают, что только войска, обладающие современным и высокоэффективным оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи.

"Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. Естественно, мы должны опираться на отечественного производителя вооружений", - сказал Лукашенко.

Известными отечественными брендами остаются автоматизированные средства управления войсками и оружием разработки холдинга "АГАТ", оптика "Пеленга" и БелОМО, а также тягачи производства МЗКТ. Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

"Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза".

Вооруженные Силы также получают легкобронированные автомобили "Кайман", модернизированные танки Т-72.

Обновляется парк авиационной техники - в строй поставлено и освоено около 30 современных летательных аппаратов разных типов (Су-30СМ, Як-130, Ми-8МТВ5 и прочие).

В рамках гособоронзаказа прошлого года закуплены 80 новых бронетранспортеров, четыре беспилотных авиационных комплекса, более двух тысяч противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления войсками и связи, капитально отремонтированы 10 летательных аппаратов.