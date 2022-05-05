Министерство по налогам и сборам из плана выборочных проверок на 1 полугодие 2022 года исключено 109 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, за январь-март проведено 3196 проверок плательщиков, в том числе 401 проверка субъектов хозяйствования и 2 795 проверок физических лиц.

Количество выборочных проверок действующих субъектов хозяйствования уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. на 6,4% и составило 73 проверки, внеплановых (без учета внеплановых тематических оперативных) – увеличилось в 2,1 раза до 147 проверок, внеплановых тематических оперативных – увеличилось на 25% до 30 проверок, камеральных – уменьшилось на 52,4% до 151 проверки.

В ходе проведения проверок в I квартале 2022 года предотвращен необоснованный зачет (возврат) НДС на сумму 56,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах почти в 1,7 раза больше по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года.

По результатам проведенного налоговыми органами камерального контроля сумма налогов, подлежащая доплате в бюджет, превысила 110,0 млн рублей, из которых порядка 80,0 млн рублей (или 70,9% предотвращенной суммы налога) – по направленным налоговыми органами уведомлениям.