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ЭКОНОМИКА РБ


ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО С БЕЛАЭС НАЧНУТ ДОСТАВЛЯТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ


10:16 10.05.2022

Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС начнут доставлять на переработку в Россию через 10 лет. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Министр напомнил, что первый энергоблок Белорусской атомной станции 25 апреля 2022 года был выведен в планово-предупредительный ремонт, который предусматривает в том числе частичную перегрузку в активную зону реактора блока свежего ядерного топлива.

«Всего в активной зоне реактора расположено 163 тепловыделяющие сборки, в рамках предстоящего планового ремонта будет перезагружено 25% из них», - пояснил Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.

Отработавшее ядерное топливо будет храниться в бассейнах выдержки, расположенных в здании реактора. «Отработавшее топливо будет находится в тепловыделяющих сборках около 8-10 лет, оно будет охлаждаться, будет осуществляться понижение его радиоактивности»,- пояснил министр.

Планируется, что с 2032 года начнется его транспортировка железнодорожным транспортом в специальных упаковочных контейнерах в Российскую Федерацию на переработку. Этим будет заниматься компания «ТВЭЛ», входящая в состав госкорпорации «Росатом».

Ожидается, что продукты переработки отработавшего ядерного топлива начнут возвращать в нашу страну из России с 2050 года.
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