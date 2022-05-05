Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС начнут доставлять на переработку в Россию через 10 лет. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Министр напомнил, что первый энергоблок Белорусской атомной станции 25 апреля 2022 года был выведен в планово-предупредительный ремонт, который предусматривает в том числе частичную перегрузку в активную зону реактора блока свежего ядерного топлива.

«Всего в активной зоне реактора расположено 163 тепловыделяющие сборки, в рамках предстоящего планового ремонта будет перезагружено 25% из них», - пояснил Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.

Отработавшее ядерное топливо будет храниться в бассейнах выдержки, расположенных в здании реактора. «Отработавшее топливо будет находится в тепловыделяющих сборках около 8-10 лет, оно будет охлаждаться, будет осуществляться понижение его радиоактивности»,- пояснил министр.

Планируется, что с 2032 года начнется его транспортировка железнодорожным транспортом в специальных упаковочных контейнерах в Российскую Федерацию на переработку. Этим будет заниматься компания «ТВЭЛ», входящая в состав госкорпорации «Росатом».

Ожидается, что продукты переработки отработавшего ядерного топлива начнут возвращать в нашу страну из России с 2050 года.