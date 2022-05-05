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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 10 МАЯ ОТКЛЮЧАЮТ ОТОПЛЕНИЕ
09:38 10.05.2022
В жилищном фонде, а также в детских садах, школах, поликлиниках и больницах столицы 10 мая отключают отопление. Решение о завершении отопительного сезона принято в ходе заседания Мингорисполкома 5 мая.
В соответствии с этим решением отопление в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях было отключено 6 мая, а с 10 мая отключаются батареи в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах, а также в детских садах, школах, поликлиниках и больницах, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках.
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